Alcalde de Santiago asegura que interpondrá acciones legales contra los responsables del incendio en edificio

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció que interpondrán acciones legales contra los responsables del incendio que afectó a un edificio en la intersección de calle Monjitas con 21 de mayo.

Tras una reunión de coordinación, Desbordes informó que “vamos a iniciar acciones legales, no solo para perseguir la responsabilidad directa en el incendio, sino que la responsabilidad civil respecto de todos los daños que han ocurrido de los locatarios”.

“Vamos a cobrar todo lo que gastemos hasta el último peso del informe a la persona que arrendaba, al que tenía ahí en las bodegas”, subrayó.

Respecto al siniestro, el jefe comunal detalló que Bomberos “aún no termina de apagar el incendio, no hemos podido entrar” y mencionó que no autorizaran el “ingreso permanente, ni de locatarios, ni de usuarios, mientras no tengamos un informe técnico que garantice que estructuralmente no hay daños".

Además, dio a conocer que se ha ofrecido un albergue para los afectados. “Hay 40 personas que no tenían dónde ir, y nosotros les hemos ofrecido como albergue, y está ya dispuesto el Internado Nacional Barros Arana, que tiene centenares de espacios disponibles”, indicó.

PURANOTICIA