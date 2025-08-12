Alcalde de Santiago asegura que aún no hay responsables identificados por los disturbios en el INBA

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, informó que aún no se ha logrado identificar a los responsables del ataque con bencina contra un funcionario del Internado Nacional Barros Arana (INBA), ocurrido el día lunes.

Según los antecedentes, cinco encapuchados ingresaron por el acceso principal del establecimiento y lanzaron bombas molotov hacia el sector de entrada. Durante el incidente, uno de los agresores roció bencina sobre la ropa del jefe de seguridad del liceo, quien resultó ileso. La Municipalidad de Santiago presentó una querella por el hecho.

En conversación con T13 Radio, Desbordes señaló que se encuentran “en proceso de identificar a los involucrados. Por ahora lo que hay son imágenes, no del rostro de la persona que le lanza bencina al profesor, porque está encapuchado”, explicó.

El jefe comunal agregó que en las grabaciones se observa al atacante “rodeado por una serie de otras personas que al parecer son estudiantes y de eso tenemos algún tipo de imagen y, por lo tanto, espero que la policía y la fiscalía se aboquen a identificar a estas personas”.

Además, enfatizó la necesidad de investigar no solo a los autores materiales, sino también a quienes estarían detrás de los hechos: “Aquí hay que perseguir al que provoca estos hechos y sobre todo a la estructura que está detrás”, afirmó.

En ese contexto, Desbordes cuestionó la respuesta del Ejecutivo: “Hay una falta de voluntad de parte de las autoridades superiores a nivel de gobierno y sobre todo necesitamos un gran trabajo aquí de la Fiscalía”, sostuvo.

Respecto a las medidas que se implementarán, el alcalde anunció que se reforzará la seguridad en los establecimientos educacionales. “Queremos poner medidas de control biométrico (…), estamos trabajando en el diseño de las medidas de seguridad acá (INBA) y en el Instituto Nacional, estamos pidiéndole al Ejecutivo que nos ayude a financiar esto porque no es algo barato”, indicó.

Finalmente, hizo un llamado a las comunidades escolares a involucrarse activamente en la contención de estos hechos: “Ayuden, que se pongan duros y firmes con esto y no solo se le exija a la autoridad, hay que aislar a estos grupos violentos, en la medida que se les aísla y lo hacemos entre todos, también van perdiendo poder”, concluyó.

