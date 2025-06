Alcalde de Santiago anuncia querella por ataque de encapuchados contra bus RED y asegura que estos grupos "están apoyados por adultos"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció que se querellarán para perseguir penalmente a los responsables de los incidentes registrados la mañana de este viernes en el Internado Nacional Barros Arana (INBA).

La autoridad se dirigió hasta el liceo emblemático capitalino, luego que encapuchados y overoles blancos atacaran un bus de transporte público en las inmediaciones del establecimiento dependiente del municipio.

“Estos grupos están enquistados en la comuna en cinco establecimientos, están apoyados por adultos. Es imposible que tengan los recursos para los overoles, la bencina. Y por eso le pedimos al Ministerio Público que se avance en esta investigación, se descubra a los responsables y se les condene”, señaló el alcalde de Santiago.

El edil capitalino agregó que “los hechos de hoy día son especialmente graves. Se agredió al rector, se le lanzó una Mólotov que gracias a Dios no explotó. Hay agresión a profesores, hay agresión a un bus del Transantiago. Esto es inaceptable, intolerable y lo vamos a perseguir”, expresó el alcalde en una declaración en video.

“Vamos a perseguirlos penalmente y no vamos a cejar hasta que esta gente sea sancionada. No se trata de estudiantes desordenados, estudiantes problemáticos, no se trata de un problema interno de un establecimiento, se trata de delincuentes. Y tal como he señalado una y otra vez, de esa forma los vamos a tratar, como delincuentes. Quien lanza una Mólotov quiere quemar a otra persona. Y por lo tanto, más allá que Aula Segura, si logramos determinar la identidad de las personas, aparte de aplicar esa norma, Aula Segura, nos vamos a querellar”, finalizó Desbordes.

