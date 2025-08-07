Alcalde de San Bernardo vincula amenazas de muerte con el comercio ambulante

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, ha denunciado haber recibido amenazas de muerte dirigidas a él y su familia. La amenaza, que se presentó en una carta dejada en el municipio, se produce después de una serie de operativos que la administración municipal ha llevado a cabo para reorganizar y erradicar el comercio ambulante ilegal en el centro de la comuna.

White ha expresado su sospecha de que las amenazas provienen de las "mafias que operan tras el comercio ambulante ilegal", señalando que con las acciones municipales han estado "tocando intereses".

En la carta, se leía la amenaza textual "White te vamos a matar y a tu familia también", además de otras frases como "saca a los traficantes de las poblaciones y no a los que trabajan" y "renuncia".

La Policía de Investigaciones (PDI) ha tomado conocimiento de la denuncia y se encuentra investigando el hecho. El alcalde ha manifestado que no se dejará intimidar y que continuará con su labor para combatir el crimen organizado en la comuna.

