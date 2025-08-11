Alcalde de San Bernardo no descarta que amenazas de muerte en su contra estén asociadas a "una organización criminal"

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, comentó las amenazas de muerte que recibió la semana pasada y aseguró que no se puede descartar que la persona que detuvieron el fin de semana por este hecho “esté asociado a alguna organización criminal”.

“El miércoles en la mañana nos encontramos con un documento que fue puesto en la entrada del municipio, y en el interior venía una carta que decía ‘te vamos a matar y a tu familia también’”, contó el jefe comunal en entrevista con radio ADN.

Luego, añadió que “lo sospechoso era que decía ‘déjanos trabajar y dedícate a los narcotraficantes’. Y esas fueron las primeras sospechas que, posteriormente hecha la denuncia, el tipo fue detenido el sábado y dijo ser parte del circuito de comercio ambulante que erradicamos de la calle Covadonga”.

“Todo indica que le debe haber molestado que avanzáramos en estos términos. La investigación sigue su curso, y no se puede descartar que esté asociado a una organización criminal”, indicó

En esa línea, White detalló que el sujeto quedó con arresto domiciliario. “Esta es la tercera amenaza de muerte concreta, y es mucho más descarada, puesto que fue de puño y letra en el frontis municipal con las cámaras”, finalizó.

PURANOTICIA