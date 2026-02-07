Alcalde de San Bernardo cuestiona plazos de implementación de la Ley de Seguridad Municipal

Con reparos respecto a los plazos de implementación, pero reconociendo el avance que implica, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, se refirió a la reciente promulgación de la Ley de Seguridad Municipal, normativa que amplía las facultades de los funcionarios municipales en materias de prevención del delito y violencia intrafamiliar, además de incorporar un seguro de vida para quienes ejercen estas labores.

En conversación con CNN, el jefe comunal manifestó que la entrada en vigencia diferida de la ley no responde a la urgencia que viven territorios como San Bernardo. “En el caso particular nuestro no es lo esperado, a propósito de que tenemos que estar esperando seis meses para que se implemente”, sostuvo.

Pese a la crítica, White valoró que la legislación establezca por primera vez un marco regulatorio claro para el rol de los municipios en seguridad. “Sin dudas valoramos el esfuerzo de que por fin tengamos un lineamiento y una regulación que ordene un rol que hoy ya es parte de nuestro quehacer”, afirmó.

El alcalde también expresó preocupación por la coordinación que deberán asumir distintos ministerios en las fiscalizaciones y aplicación de la normativa, advirtiendo que su éxito dependerá del trabajo interinstitucional efectivo que se logre implementar una vez que la ley entre en vigencia.

Finalmente, reiteró su postura de incorporar apoyo militar en el combate al crimen organizado, incluso con la nueva ley en marcha. “En San Bernardo tenemos un carabinero cada 1.500 personas”, señaló, agregando que la escasa dotación policial obliga a destinar funcionarios a puntos fijos como hospitales y el centro comunal, limitando la capacidad de respuesta ante la delincuencia.

PURANOTICIA