Alcalde de San Bernardo acudió a centro asistencial tras conocer plan de atentado en su contra

El alcalde San Bernardo, Christopher White (PS), ingresó a la Clínica Indisa de Maipú, debido a una descompensación que sufrió durante la mañana de este martes, tras conocer que el reo recapturado, Juan Flores Valenzuela, alias "el Indio Juan", preparaba un atentado en su contra.

Al respecto, el el administrador municipal, Cristian Troncoso, informó que "el día de hoy, en la mañana, el alcalde se encontraba cumpliendo sus funciones, su agenda de manera normal. Sin embargo, en algún momento de la mañana tuvo algunos problemas de carácter físico y se tomó la decisión de que concurriera a un centro asistencial para ser evaluado".

Previamente, el jefe comunal declaró que "es un momento muy fuerte, muy duro para mí y los que están conmigo, que el Estado me notifique que me van a matar es algo tremendo".

"La verdad es que con algo así uno se replantea si vale la pena seguir adelante en este camino", añadió en momentos previos a su internación.

Por su parte, la Fiscalía Metropolitana Occidente conformó que se encuentra investigando un delito de amenazas que involucraría un posible riesgo a la seguridad del alcalde White.

"En esta causa se ha determinado un reforzamiento de las medidas de seguridad de la autoridad, en coordinación con las policías", añadió.

"Se trata de una investigación de carácter reservado, que incluye medidas de protección, las cuales no pueden ser reveladas por resguardo a la víctima de estos hechos", agregó.

"La Fiscalía Occidente informó oportuna y personalmente al alcalde White respecto a los hechos ya señalados y de las diligencias en curso", cerró la fiscalía.

En tanto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló que "él ya contaba con protección policial, eso se va a incrementar".

Finalmente, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, visitaron al alcalde en la clínica.

"El parte médico lo va a dar la clínica en su momento, pero está estable", señaló Orrego en el recinto asistencial.

PURANOTICIA