Alcalde de Renca tras explosión dice que "no habría daños estructurales en la infraestructura de la autopista"

El alcalde de Renca, Claudio Castro, realizó un balance sobre la emergencia ocurrida este jueves tras la explosión de un camión que transportaba gas en la que murieron 4 personas.

En conversación con radio Agricultura, manifestó que "estamos consternados por la situación que se ha vivido. Nos ha tocado acompañar a varias de las personas heridas, algunas de ellas en situación muy grave, también a familiares que están incluso en algunos casos todavía buscando información respecto de personas que presumen o tienen supuestos de que podrían estar involucradas en el accidente, pero que todavía no hay identificación de su participación”.

“Hay una situación en términos humanos muy compleja, porque además esto fue algo completamente fuera de lo conocido”, indicó.

El jefe comunal detalló que "se anunció que durante el día, pensando en que quedan todavía algunas horas de peritaje y otras situaciones que están sucediendo ahí, pero que son distintas a la evaluación del daño estructural, debiese reabrirse la ruta”, aclaró.

“Eso va a ser informado cuando suceda por los canales oficiales, pero al menos la primera información que tenemos es que no habría daños estructurales en la infraestructura de la autopista”, precisó la autoridad.

