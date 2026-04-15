Alcalde de Renca cuestiona medidas del Gobierno y acusa impacto municipal: "Tenemos filas de vecinos buscando ayudas"

A la espera de la cadena nacional donde el Presidente José Antonio Kast dará a conocer el plan de Reconstrucción Nacional, surgieron cuestionamientos desde el mundo comunal. El alcalde de Renca, Claudio Castro, manifestó su preocupación por diversas determinaciones del Ejecutivo, asegurando que estas han golpeado directamente tanto la administración de las comunas como el día a día de sus habitantes.

Durante una conversación en el programa Desde la Redacción de La Tercera, la autoridad detalló cómo el incremento en el valor de los combustibles ha presionado las arcas locales. Al respecto, afirmó que "nosotros recibimos un alza muy fuerte o un estrés en nuestros presupuestos producto del alza de la bencina. Directo o indirecto, pero la diferencia es que los municipios hoy día tenemos filas de vecinos de todos los municipios, esto además es transversal, no es de los municipios de oposición es de los municipios de Chile, con vecinos que han acudido a buscar ayudas sociales”.

Otro de los focos de sus críticas apuntó a una de las iniciativas contempladas en el plan de Reconstrucción Nacional: la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años. Según la perspectiva del jefe comunal, esta determinación merma significativamente los recursos del sistema solidario de las alcaldías, advirtiendo que “hay municipios que dependen en un 95% del Fondo Común Municipal”.

Con el objetivo de ilustrar la disparidad que generaría esta acción, Castro expuso la realidad de su zona frente a otras del sector oriente: “En Renca solo el 9% de nuestras viviendas paga contribuciones. En Vitacura todas pagan contribuciones. ¿A quién beneficia? A 9 de cada 100 en Renca, a 100 de 100 en Vitacura. Es una política que es regresiva”.

Profundizando en el impacto financiero, el alcalde complementó indicando que “en Renca, el 1 de cada 3 de nuestros recursos vienen del Fondo Común Municipal. Si tú eliminas las contribuciones y no tienes un reemplazo para esos ingresos, que ahí está lo ideológico, entonces tú impactas el presupuesto de los municipios que generamos un montón de políticas y servicios”.

La incertidumbre sobre los vales de gas licuado, medida planteada para mitigar el encarecimiento de los combustibles, también fue abordada por la autoridad. Sobre este punto, rememoró: “Hace dos semanas el gobierno anunció con mucha fuerza y en un tema muy sensible que iba a hacer una inyección de recursos a través de los municipios para que los municipios entreguemos vales de gas. Hasta el día de hoy no sabemos cuándo eso se va a hacer, cómo eso se va a hacer, que no es menor”.

La carencia de directrices claras por parte del Ejecutivo ha generado complicaciones directas en la atención al público, según lamentó: “No tenemos ninguna información y tenemos un número importante de población que está yendo a los municipios a pedir sus vales de gas y por lo tanto nosotros, nuestros funcionarios son los que tienen que informar que no tenemos información”.

En la misma línea, enfatizó las consecuencias de esta desorganización declarando: “Eso genera frustración. Yo creo que eso no fue bien desarrollado y es uno de los temas que en otro ámbito generan también incomodidad para el mundo municipal”.

A modo de conclusión, el representante de Renca lanzó una alerta sobre el escenario actual entre el gobierno central y las administraciones locales: “Yo creo que el gobierno está tomando decisiones en varios ámbitos que impactan al mundo municipal. De nuevo, esto es transversal. Y no nos está yendo bien, y eso mi expectativa es que genere también una reacción transversal del mundo municipal”.

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