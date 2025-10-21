Alcalde de Recoleta interpone querella criminal contra delincuentes involucrados en accidente que dejó un niño muerto

La acción judicial interpuesta ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, busca que los involucrados asuman su responsabilidad como autores, cómplices o encubridores, por los delitos de homicidio y homicidio frustrado, así como lesiones en cualquiera de sus grados.
El alcalde de Recoleta, Fares Jadue, en representación de la Municipalidad, interpuso una querella criminal en contra de Claudio Enrique Gaete Quiroz e Iván Esteban Gómez Obreque, quienes estuvieron involucrados en el choque con resultados fatales, ocurrido este lunes en la comuna.
Los querellados fueron detenidos en el lugar de los hechos y fueron individualizados como responsables del fatal choque que terminó con la vida de un menor de 10 años, quien se trasladaba en un furgón escolar desde el colegio Rafael Sanhueza a su hogar.
La acción judicial interpuesta ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, busca que los involucrados asuman su responsabilidad como autores, cómplices o encubridores, por los delitos de homicidio y homicidio frustrado, así como lesiones en cualquiera de sus grados, conforme a lo establecido en el Código Penal y en la Ley de Tránsito N° 18.290.
El jefe comunal manifestó su pesar por este hecho y llamó a las autoridades nacionales a velar por la seguridad de la ciudadanía, ocupando todas las atribuciones existentes para no solo hacer justicia en este hecho, sino asegurar la prevención de delitos en la comuna.
