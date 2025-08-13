Alcalde de Puente Alto se suma a la campaña de Jara como coordinador de voluntarios

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, anunció la incorporación del alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, a su equipo de campaña.

El jefe comunal asumirá el rol de coordinador de voluntarios y voluntarias, encargado de articular el trabajo de los cientos de personas que se han inscrito como voluntarias en distintos puntos del país, desde la proclamación de Jara como candidata.

"Quiero dar la bienvenida al comando al alcalde Matías Toledo. Estoy convencida de que su aporte, el de su familia y de las vecinas y vecinos de Puente Alto, será muy positivo, ya que juntos vamos a organizar cosas buenas para Chile”, aseguró la abanderada del pacto Unidad por Chile.

En tanto, el alcalde Toledo sostuvo que “desde ahí vamos a estar trabajando, desde el territorio, con las voluntarias y los voluntarios, en lo que nos gusta a nosotros. Así que, si estamos dispuestos a trabajar en Puente Alto, vamos a estar dispuestos a trabajar por Chile y por tu candidatura (de Jeannette Jara)".

El anuncio se realizó durante un encuentro en la casa de la familia del alcalde, donde la candidata llegó para compartir una once y formalizar la invitación.

