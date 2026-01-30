Alcalde de Puente Alto arremete contra el Gobierno por crisis de seguridad: “Carabineros no llega a los procedimientos”

La crisis de seguridad volvió a tensionar el debate político luego de las críticas del alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, quien cuestionó la respuesta del gobierno central y el rol de las policías frente al aumento de la violencia en su comuna. El jefe comunal sostuvo que los municipios están enfrentando el problema con recursos limitados y sin respaldo efectivo del Estado.

En esa línea, Toledo calificó como “deficiente” la gestión del Presidente Gabriel Boric en materia de seguridad, apuntando a una falta de apoyo operativo y estratégico. Según explicó, uno de los principales obstáculos es la respuesta policial. “El principal problema es que Carabineros no llega a los procedimientos. Es una problemática constante”, afirmó, agregando que incluso en sectores cercanos a unidades policiales la asistencia no se concreta. “Carabineros estando a dos cuadras no llega”, sostuvo.

Ante este escenario, el municipio ha debido reforzar sus capacidades propias para enfrentar emergencias y situaciones delictuales. “Cuando asumimos teníamos cuatro vehículos operativos y hoy día tenemos más de 40”, detalló, aclarando que la seguridad municipal “no es una policía, está compuesta por inspectores”, pese a la percepción que existe entre los vecinos.

En relación con la nueva Ley de Seguridad Municipal, Toledo valoró el avance legislativo, pero advirtió que existen brechas en su implementación. A su juicio, “faltan los protocolos de implementación y de bajada”, lo que limita el impacto real de la normativa en el territorio.

El alcalde también criticó la ausencia de una estrategia estructural para abordar incivilidades y problemáticas sociales asociadas a la delincuencia. “Todos los días combatimos a las mismas personas”, señaló, en referencia a personas en situación de calle con consumo problemático, enfatizando la necesidad de políticas públicas integrales y sostenidas.

Respecto a la actuación del Ejecutivo en zonas críticas, cuestionó la falta de intervenciones permanentes. “Las autoridades pueden visitar estos lugares cuando hay muertos, pero después sigue ocurriendo lo mismo”, afirmó, asegurando que “no vemos un plan de intervención real en los territorios”.

Finalmente, de cara al próximo gobierno, el jefe comunal expresó expectativas de un cambio de enfoque en seguridad. “La seguridad se combate con medidas concretas”, enfatizó, advirtiendo que los municipios están “al límite con la ley” para responder al aumento de la violencia en sus comunas.

