Plan Escudo Fronterizo: Gobierno anuncia el inicio de obras con zanjas y barreras físicas en la Macrozona Norte de Chile

La próxima semana comenzará la construcción de barreras físicas en el marco del Plan Escudo Fronterizo para la macrozona norte, según confirmó el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Los decretos respectivos fueron firmados por el Presidente José Antonio Kast la misma noche del 11 de marzo, tras asumir el mando.

En ese sentido, el jefe de gabinete explicó que "la primera acción concreta fue la firma del decreto que nombra al comisionado de la macrozona norte, que tiene como misión principal coordinar a las delegaciones regionales el trabajo operativo de otros servicios públicos, de manera de concentrar los esfuerzos".

La segunda –añadió el ministro– fue "una instrucción expresa al comandante en jefe del Ejército, para que en los próximos días le puedan entregar un plan concreto de acción que va destinado a tener refuerzo del personal en la zona fronteriza y de hacer menos transitable esa área, para que el ingreso al país sea mas difícil".

Consultado en qué consisten las barreras, explicó que "en parte son zanjas, sí. Y yo creo que ya la próxima semana, a partir de lunes o martes, vamos a ver trabajos en esa dirección y en ese sentido".

PLAN ESCUDO FRONTERIZO

El Plan Escudo Fronterizo fue encargado al Ejército de Chile al mando de la protección de la macrozona norte (regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta).

El plan define cuatro ejes estratégicos para una Política Nacional de Fronteras, con plazos concretos de ejecución:

- Protección fronteriza, orientada a garantizar soberanía efectiva y erradicar pasos no habilitados.

- Integración institucional, que coordinará a los ministerios de Interior, Defensa y Seguridad Pública bajo un mando unificado.

- Modernización tecnológica, mediante drones, cámaras térmicas, biometría y barreras físicas.

- Estado de Derecho para la reconducción y rechazo con pleno respeto al marco legal.

El plazo de implementación de este Plan Escudo Fronterizo es de 90 días.

MEDIDAS CONCRETAS

En concreto, la implementación del plan incluye:

- Bloqueo de pasos no habilitados

- Mayor despliegue militar y policial en la frontera: se desplegarán 3.000 efectivos de Fuerzas Armadas y Carabineros, con turnos rotativos y presencia permanente en la frontera norte.

- Construcción de muros o vallas de hasta cinco metros de altura con sensores, cercos electrificados y torres con radares térmicos.

- Zanjas de tres metros de profudidad en zonas de alto ingreso irregular.

- Despliegue de drones autónomos con reconocimiento facial que operarán de forma permanente.

- Las obras priorizarán sectores críticos como Colchane y Chacalluta.

- El Gobierno también propondrá una franja de exclusión de 10 kilómetros en la zona limítrofe, donde cualquier persona sin documentación será detenida y expulsada.

- Las expulsiones se ejecutarán mediante vuelos o traslados directos a los países de origen o desde donde ingresaron.

- Para ello, se impulsarán acuerdos internacionales para asegurar la reconducción.

COMISIONADO MACROZONA NORTE

Relacionado con el Plan Escudo Fronterizo, Kast también decretó el nombramiento del comisionado presidencial de la Macrozona Norte, cargo que recayó en Alberto Soto.

Se trata de una autoridad con facultades de coordinación intersectorial para el control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta.

Sus funciones clave incluyen coordinar a las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI en la frontera norte; articular servicios fiscalizadores y proponer medidas contra el narcotráfico y el crimen organizado.

