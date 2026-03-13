Renio, el mineral crítico en el que Chile lidera la producción mundial y que Estados Unidos puso su mirada tras firma de acuerdo

Una de las primeras medidas del Gobierno de José Antonio Kast fue la firma de una declaración conjunta con el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, sobre minerales críticos y tierras raras.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) –según consigna El. Mercurio– clasifica a 60 minerales como críticos, es decir, aquellos productos que son esenciales para la seguridad económica o nacional de los EE.UU.

Parte de la lista son varios de los minerales que componen las principales exportaciones de Chile, como el cobre, el litio y el potasio, además de la plata.

Pero el mineral crítico en el que Chile tiene una mayor participación es menos conocido. Según el USGS, el principal mineral crítico producido por el país es el renio, un metal que es seis veces más escaso que el oro.

Se utiliza como catalizador en la refinación de petróleo y en superaleaciones de alta temperatura, como turbinas de aviones y naves espaciales. Chile concentra el 37% de la producción mundial de renio y tiene la mayor cantidad de reservas del mundo.

Además, el suspendido proyecto Aclara, en la región del Biobío, tiene como objetivo principal obtener cuatro elementos del grupo de las denominadas tierras raras: neodimio, disprosio, praseodimio y terbio.

Estos minerales se usan en magnetos permanentes (un componente clave para los autos eléctricos), en láseres industriales y aleaciones de metal para la industria aeroespacial, entre otros.

La iniciativa sigue en tramitación ambiental luego de que en 2023 se le diera término anticipado por no contabilizar seis naranjillos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Estados Unidos ya ha firmado varios acuerdos con diversos países para asegurar el suministro de minerales críticos. Según un reporte de la clasificadora S&P de febrero, "Estados Unidos firmó 11 nuevos marcos bilaterales y memorandos de entendimiento sobre minerales críticos".

Algunos de los países con los que existen estos acuerdos son Argentina, las Islas Cook, Ecuador, Guinea, Marruecos, Paraguay, Perú, Filipinas, los Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán, los que se suman a otros 10 acuerdos firmados con otros países en los cinco meses previos.

