Expertos de Wall Street advierten que consolidar las cuentas fiscales será clave para el Gobierno de José Antonio Kast

Consolidar las cuentas fiscales e impulsar el crecimiento económico en un contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas y las repercusiones por el conflicto en el Medio Oriente, son los principales desafíos para la administración de José Antonio Kast, según los expertos de Wall Street.

Diego Pereira, economista jefe para Sudamérica de JP Morgan, comentó a El Mercurio que el desafío de la nueva administración es “la secuencia correcta de las reformas a implementar y su articulación en el Congreso”.

Para lograr este objetivo, dijo, es clave “primero, desbloquear inversión y amplificar este canal vía una regulación pro-productividad, de forma de impulsar el crecimiento junto con la creación de puestos de trabajo de calidad. Segundo, consolidar las cuentas fiscales”.

En ese sentido, resaltó que el déficit estructural fue muy alto en 2025, y que además se ha mantenido elevado en los últimos tres años, “lo que pone en tela de juicio la regla fiscal”. También destacó el rol de la seguridad, de las tensiones geopolíticas y la articulación con el Congreso”.

“Chile no atraviesa una crisis como tal, pero la sociedad no percibe un proceso de expansión sostenido en su calidad de vida. Incrementar el crecimiento consolidando el gasto sin dañar la cohesión social es la clave para sostener un proceso constructivo”, aseguró Pereira.

MEDIO ORIENTE

En tanto, la clasificadora de riesgo S&P identifica un obstáculo para el crecimiento en el contexto internacional, que será tarea del gobierno de Kast poder sortear.

“Uno de los riesgos más inmediatos que podría enfrentar el gobierno entrante es equilibrar el riesgo de un crecimiento económico potencialmente menor al esperado con las promesas de campaña del Presidente Kast de reducir el gasto público”, señaló Elijah Oliveros-Rosen, economista jefe de mercados emergentes en S&P Global Ratings.

Si el conflicto en Medio Oriente se prolonga y mantiene altos los precios de la energía, el economista advirtió que Chile es una de las economías de América Latina más vulnerables por el impacto final en el PIB.

“Las importaciones netas de energía en Chile representan alrededor del 4% del PIB, una de las mayores proporciones de la región, y la energía representa alrededor del 9% de la canasta básica del IPC”, indicó.

La consecuencia es que si los precios de la energía se mantienen altos durante un período prolongado, “su impacto en la inflación y el crecimiento económico dificultaría políticamente los recortes del gasto público”. Sin embargo, acotó que este no es el escenario base de la clasificadora.

Actualmente S&P le asigna a Chile la nota A, en una escala que va desde AAA (la mejor) hasta D. Según la institución, esta clasificación significa que el país “tiene una sólida capacidad para cumplir con sus compromisos financieros, pero es más susceptible a condiciones económicas adversas”. La nota de las clasificadoras son un insumo clave que utilizan los inversionistas para decidir si adquirir o no la deuda soberana de un país.

CRECIMIENTO PARA 2026

Además, la clasificadora S&P proyectó que este año el país crecerá 2,3%, una cifra que es cercana al crecimiento potencial de Chile. “El crecimiento estará impulsado principalmente por la inversión fija, ya que las importaciones de maquinaria y equipo, así como los indicadores de construcción, apuntan a una recuperación que compensará parcialmente la disminución del consumo de los hogares y de las exportaciones”, comentó Oliveros-Rosen.

Por otro lado, el banco de inversión Goldman Sachs rebajó su proyección de crecimiento del PIB esperado para Chile este año a 2,3%, desde el 2,5% anterior. “Las revisiones de nuestro pronóstico de crecimiento reflejan la dinámica de tira y afloja entre la mejora de los términos de intercambio para los exportadores y los obstáculos derivados de un crecimiento mundial más débil, condiciones financieras más restrictivas y una mayor incertidumbre”, señaló en un informe a clientes.

PURANOTICIA