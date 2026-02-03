Alcalde de Providencia por retorno de monumento General Baquedano a Plaza Italia: "A mí me importa que ocurra con rapidez"

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, se refirió a la postergación en el retorno del monumento de Baquedano a Plaza Italia, luego que el Consejo de Monumentos Nacionales solicitara antecedentes técnicos adicionales.

En conversación con Tele13 Radio, Bellolio señaló que "hay algunas personas que lo hacen por razones políticas evidentemente, que no quieren que vuelva Baquedano y por tanto buscan distintas excusas".

"Es legítimo que estén todas las consideraciones técnicas, pero otra cosa muy distinta es que la permisología sea la excusa", añadió.

El jefe comunal apuntó a que el regreso del monumento antes del cambio de mando es fundamental para consolidar un mensaje de unidad nacional. "A mí me importa que ocurra con rapidez porque creo que es la mejor señal de que esto tiene que ser en unión", indicó.

Y manifestó que "la restauración democrática e histórica del General Baquedano tiene que ver con que sea un lugar nuevamente un lugar de encuentro".

Por otro lado, Bellolio comentó sobre los desafíos que enfrentará el próximo gobierno y sostuvo que "es posible que algunos no lleguen a bailar cueca. Es decir no llegan al 18 (...). Hay algo que es inevitable, que es la primera crisis de gobierno y eso ocurre siempre. Esa crisis te obliga a tener que adaptarte".

La autoridad además destacó la necesidad que el nuevo gobierno colabore estrechamente con los municipios para garantizar la seguridad y la gestión eficiente y dijo que su "interés como alcalde de la comuna de Providencia, es poder colaborar al máximo en que al próximo gobierno le vaya muy bien (...), hay que darles la oportunidad".

