Alcalde de Penco confirma fallecidos por incendios forestales en medio de dramática emergencia

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, confirmó la existencia de personas fallecidas producto de los incendios forestales descontrolados que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, en una de las emergencias más graves registradas en la zona en los últimos años.

En conversación con Canal 13, el jefe comunal, visiblemente afectado, relató dramáticas escenas vividas durante las labores de emergencia. “He tenido en mis brazos a bomberos llorando, que han visto niñas, niños y mujeres muertas. Me tocó abrazar a una familia que perdió a un pariente”, expresó.

Pese a la gravedad de sus declaraciones, el alcalde precisó que aún no existe un catastro oficial de fallecidos, aunque aseguró que en el trabajo directo de contención del fuego se ha tomado conocimiento de víctimas fatales, lo que da cuenta de la magnitud de la tragedia.

En el mismo contacto, Vera subrayó que el foco inmediato debe estar en enfrentar la emergencia y proteger la vida de las personas, manifestando un mensaje de fortaleza hacia la comunidad. “Vamos a salir adelante, con o sin la ayuda del gobierno”, afirmó, reiterando su compromiso con los vecinos afectados.

Finalmente, el alcalde reiteró su llamado al Estado para decretar estado de excepción, lo que permitiría el despliegue de las Fuerzas Armadas tanto para apoyar las labores de emergencia como para reforzar la seguridad, en un contexto donde se han denunciado saqueos en la comuna en medio del desastre.

PURANOTICIA