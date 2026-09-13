Alcalde de Peñalolén acusa al Gobierno de respaldar "prácticas clandestinas" tras defensa del ministro de las Culturas al rodeo

Un nuevo cruce entre el Gobierno y el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, se produjo a raíz de la clausura de la medialuna de la comuna. El jefe comunal respondió al ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, luego de que este defendiera el rodeo y cuestionara las críticas hacia esta tradición.

La controversia se originó después de las declaraciones realizadas por Undurraga durante la inauguración de la Semana de la Chilenidad, desarrollada este sábado en el Parque Padre Hurtado.

En la actividad, el secretario de Estado reivindicó el rodeo y sostuvo que se trata de “una tradición arraigada en lo más profundo de nosotros”.

El ministro también abordó los cuestionamientos que recibe esta práctica y manifestó que “tener opiniones políticas no da carta blanca para condenar nuestras tradiciones, y nada de eso contribuye a cuidarlas ni a proyectarlas hacia el futuro”.

Las palabras de Undurraga generaron la respuesta del alcalde de Peñalolén, considerando que la medialuna de la comuna había sido clausurada el lunes 7 de septiembre. De acuerdo con los antecedentes entregados por el municipio, el recinto no contaba con patente comercial ni permiso de edificación.

“Es decadente que el gobierno termine respaldando prácticas clandestinas por motivos ideológicos”, señaló Concha.

El jefe comunal cuestionó que la discusión se centre en la defensa del rodeo y no en las condiciones bajo las cuales operaba el recinto fiscalizado.

“Por querer dar su batalla cultural, el gobierno está incluso dispuesto a defender actividades irregulares. Una nueva contradicción con el discurso de la mano dura que han querido instalar”, afirmó.

Concha también aprovechó la controversia para emplazar al Ejecutivo por la situación de seguridad que enfrenta Peñalolén, asegurando que desde el municipio han solicitado apoyo en distintas oportunidades.

“En Peñalolén venimos pidiendo desde hace tiempo apoyo en el combate al narcotráfico, las barras bravas y la inseguridad, sin ninguna respuesta del Ejecutivo”, sostuvo.

En esa línea, criticó que la intervención del Gobierno se haya producido precisamente a propósito de la clausura de la medialuna.

Concha afirmó que “lo único que hace el gobierno después de seis meses, es criticar la fiscalización y clausura de un lugar que, le guste o no al ministro, no contaba con permiso de edificación ni patente comercial”.

Finalmente, el alcalde insistió en su emplazamiento al Ejecutivo para reforzar el trabajo en materia de seguridad en la comuna.

“Es absolutamente decepcionante. Ojalá con la misma energía que critican, vengan a la comuna a apoyar nuestros esfuerzos en seguridad”, concluyó.

PURANOTICIA