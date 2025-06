Alcalde de Macul se pone a disposición de Contraloría tras reconocer que salió del país con licencia médica

El alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, militante suspendido del Partido Republicano, además de reconocer que salió del país estando con licencia médica se puso a disposición de la Contraloría General de la República (CGR).

El jefe comunal decidió enfrentar los cuestionamientos en la sesión del Concejo Municipal. Lo hizo con un tono autocrítico y marcando distancia del aprovechamiento indebido de recursos públicos.

“Como se ha informado, aparezco en una nómina de personas que, estando con licencia médica, habrían salido al extranjero. Esta situación se produjo antes de que asumiera como alcalde”, señaló la autoridad, aludiendo al caso detectado por la CGR.

El jefe comunal no negó los hechos y optó por dar una explicación personal: “Es efectivo que me encontraba con licencia médica, una licencia real, otorgada por razones de estrés derivadas de situaciones laborales y personales”, sostuvo.

Y agregó: “Como se lo expresé a los concejales y directores, no he cometido ningún fraude ni he recibido beneficios indebidos. Lo mismo señalé en una declaración pública”.

El alcalde aseguró que, apenas se conoció la información, se puso “de inmediato a disposición de la Contraloría para despejar cualquier duda” y remarcó que será ese organismo el que determine eventuales responsabilidades.

En el tramo final de su intervención señaló que “como ser humano, puedo cometer errores”. Y cerró: “Nada, nada detendrá mi compromiso de seguir como alcalde para gestionar ayudas para quienes más lo necesitan”.

El caso de Macul se enmarca en los 25.078 funcionarios públicos que salieron del país con una licencia médica en curso, de acuerdo al informe que confeccionó el ente fiscalizador, hace unas semanas.

