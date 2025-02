Alcalde de Lo Barnechea, Alessandri, solicita que funcionarios municipales puedan usar pistolas taser

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, se refirió este lunes al plan piloto que permite el uso de pistolas taser a Carabineros.

En diálogo con Radio Infinita, el jefe comunal indicó que “es una buena señal que Carabineros las comiencen a usar en marzo, pero tenemos que ir más allá y ahí siento que es donde el gobierno está frenado”.

Consultado por cuál sería el siguiente paso, Alessandri insistió en que la medida se extienda a los funcionarios municipales: “Los municipales son los primeros en llegar a cualquier procedimiento. Estas pistolas taser pueden ser útiles para los funcionarios, que muchas veces son agredidos”.

“Si nos ajustamos a los protocolos puede ser tremendamente disuasiva y el gobierno tiene un rol de capacitar a los funcionarios municipales, pero no podemos solamente circunscribirlas a Carabineros y a casos de violencia intrafamiliar”, añadió.

MEGATOMA

Consultado por la resolución del desalojo de la Megatoma de San Antonio, el alcalde de Lo Barnechea cuestionó los intentos del gobierno por llegar a una solución con los dueños del terreno y enfatizó en que “se está enredando solo”.

“Una federación de cooperativas no les da ninguna garantía a los dueños que efectivamente se va a realizar el pago y están forzando a vender. No me gusta que el gobierno haya dilatado el desalojo”, sostuvo Alessandri.

“La señal que dé el gobierno va a irradiar al resto de las tomas del país y si no se actúa con la firmeza de la ley puede dar una señal equívoca”, advirtió el alcalde.

