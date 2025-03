Alcalde de La Reina acusa "gallito político" del Gobierno tras negativa a aumentar atribuciones de guardias municipales

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, comentó el llamado de distintas autoridades comunales para aumentar las atribuciones de los guardias municipales como una medida para hacer frente a la crisis de seguridad que atraviesa el país.

En diálogo con radio Agricultura, indicó que “se está legislando en una materia que nos compete a nosotros, estamos trabajando con la gente, desde hace más de ocho años, en materia de seguridad. Entonces no entiendo cuál es la razón de tener esa actitud distante de los gobiernos locales para enfrentar materias de seguridad”.

“Tenemos la experiencia, hemos levantado data, tenemos evidencia también de brechas que hoy día existen, que hay que subsanar rápidamente, porque con esas mejoras y modificaciones estamos absolutamente seguros que vamos a poder ir avanzando en materia de seguridad”, agregó el alcalde.

“La situación de hoy día es de una tremenda inseguridad, un aumento de la delincuencia y de la violencia, sobre todo de los delincuentes. Eso es lo que hoy día a nosotros nos complica”, dijo.

Consultado por la negativa del gobierno a la idea de aumentar las atribuciones de los guardias municipales y a que estos porten armas no letales, el alcalde manifestó que “yo lo veo más como un gallito político. Es un tema conceptual, a mí me complica esa postura”.

“Esto no es un tema de las administraciones de derecha, acá hay un consenso bastante generalizado en que hay que avanzar en materias como dotar a inspectores municipales de elementos que ayuden a su seguridad y la de nuestros vecinos”, añadió el alcalde de La Reina.

“El problema no es que nosotros queramos darle estos elementos para por ir a hacer acciones coercitivas contra los delincuentes. Es para poder compensar esa fuerza desproporcionada que hoy día existe entre los delincuentes e inspectores municipales”, explicó.

“No sé por qué existe tan poca confianza en la labor de las municipalidades para algunas cosas y para otras no. No sabes la cantidad de información que manejamos y la responsabilidad que tenemos en materia de salud, en materia social. No sé por qué no podemos avanzar en seguridad”, insistió Palacios.

“Esto tiene que ver más con un gallito político, con un tema ideológico de ciertas convicciones que son disímiles entre algunos sectores. Hoy la realidad está siendo que muchos alcaldes, se dan cuenta que tenemos que aumentar las atribuciones y avanzar en el camino que nosotros estamos proponiendo”, afirmó.

“Hoy día estamos presionados por la misma ciudadanía a desarrollar estrategias que les den más tranquilidad y seguridad. Nosotros tenemos propuestas, tenemos soluciones, las hemos venido planteando desde hace años y no hemos podido avanzar”, lamentó.

“Yo lo interpreto como un tema más bien ideológico, más que otra cosa, acá no pretendemos ser policías, acá tenemos que avanzar en focalizar los esfuerzos que solo pueden hacer las policías y los que solo pueden hacer los inspectores municipales”, finalizó el alcalde de La Reina.

