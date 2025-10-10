Alcalde de La Florida por desalojo en Campamento Dignidad: "Nadie podría decir que se actuó de manera sorpresiva"

El alcalde de la Florida, Daniel Reyes, se refirió al operativo de desalojo y demolición realizado en el Campamento Dignidad y a las medidas que se han tomado para las familias que vivían en ese lugar.

En conversación Duna, la autoridad explicó que el primer día del proceso de demolición “se había desarrollado con calma, pero había un grupo de personas que iban a generar un tipo de resistencia”.

Y comentó que el incendio ocurrido fue intencional y que los drones que estaban siendo utilizados para monitorear permitieron “apreciar cómo un grupo de personas dispone de material inflamable, utilizan líquidos acelerantes e incendian una de las casas”.

El jefe comunal detalló que el primer desalojó afectó a 194 familias. "En la toma en su conjunto viven alrededor de 800 familias, pero de la faja, que es la primera capa y la más urgente, son 194 familias que han sido desalojadas", dijo.

Asimismo, sostuvo que "nadie podría decir que se actuó de manera sorpresiva" y mencionó que en marzo "de 2024 y a partir de mayo de 2025 esto ya se informó formalmente; incluso en febrero se les señaló que el desalojo sería en las dos primeras semanas de octubre”.

En cuanto a las medidas tomadas para las familias desalojadas, Reyes indicó que "para las 194 familias, a partir de marzo, iniciamos una serie de procesos para que accedieran a opciones de subsidios en la modalidad de arriendo, pero en algunos casos, menos del 50% no participó o no quiso postular".

PURANOTICAI