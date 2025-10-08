Alcalde de La Florida confirma desalojo del Campamento Dignidad y condena amenazas contra funcionarios municipales

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, confirmó que el desalojo del Campamento Dignidad se ejecutará esta semana, en coordinación con el nivel central y Carabineros.

“El desalojo programado se va a ejecutar durante esta semana, eso ya está confirmado tanto por el nivel central, como nosotros y Carabineros”, señaló.

En entrevista con radio Agricultura, la autoridad denunció que funcionarios municipales han recibido amenazas graves en el marco del operativo. “A los insultos ya uno casi que está acostumbrado a esta altura, pero hay amenazas más bien, ni siquiera a mi persona, sino más bien hacia los funcionarios municipales, que nos van a recibir a balazos”, relató.

Reyes detalló que una persona identificada, que incluso envió un video con su rostro visible, advirtió que quemaría cualquier maquinaria que se acercara al lugar. “Nosotros capturamos de inmediato ese video, descargamos esas imágenes para poder poner en antecedentes de la Fiscalía también”, explicó. “A través de mensajes, tanto públicos como por internos, señaló que nos iban a esperar a balazos y como le dije también, que iban a quemar la maquinaria”.

El jefe comunal también cuestionó el rol del Ejecutivo en el manejo de tomas de terreno. “Las señales que han llegado muchas veces de las autoridades son confusas”, afirmó.

Recordó la instalación de una mesa de negociación en San Antonio, impulsada por el Ministerio de Vivienda, como un precedente negativo. “De alguna forma se legitimaba el modelo de la toma de terrenos para obtener el resultado. Entonces yo fui muy crítico, por cierto, de esa decisión que tomó en su minuto el Ministerio de Vivienda, porque la señal a mi juicio es nefasta”.

También abordó el origen del Campamento Dignidad, señalando que se formó en el contexto del estallido social, con respaldo de actores políticos. “Esta toma se forma en el contexto del estallido social, donde un grupo de importantes actores políticos a nivel nacional y local también, legitimaban básicamente esta demanda que tenían las personas (…) y eso de alguna forma los autorizaba para tomar un terreno, que por definición es violenta, porque es un terreno que no te pertenece”.

Reyes advirtió sobre el deterioro progresivo de los espacios públicos ocupados irregularmente. “En general los espacios públicos, cuando son de todos, terminan muchas veces no siendo de nadie, y se generan estos espacios para incivilidades. Y es progresivo, primero la incivilidad y luego viene la comisión de delitos y termina incluso en un sicariato como en el caso de Quilpué”, concluyó.

PURANOTICIA