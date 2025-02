Alcalde de Independencia reitera la necesidad de dotar de armas no letales a los guardias municipales

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, fue crítico respecto a los niveles inseguridad en la región Metropolitana y reiteró la necesidad de dotar con armas no letales a los guardias municipales.

“El plan «Calles sin Violencia» hasta ahora ha sido más un plan ‘Calles sin Gobierno’. Y por eso se ha decidido cambiarlo”, reprochó durante una entrevista con radio Pauta.

“Hoy día todas las comunas hacen su labor con déficit policial. Muchos equipos de seguridad municipal van a realizar fiscalizaciones que a veces terminan en problemas muy complejos”, agregó el edil.

“A mí me parece que los guardias municipales deben tener herramientas para defenderse como armas no letales, es casi un mínimo”, dijo Iglesias y agregó que “si no, vamos a terminar en un corto plazo, haciendo una ley con el nombre de un funcionario muerto y diciendo, otra vez, oye, llegamos tarde”.

El jefe comunal agregó que “habla bien de la ministra Tohá este tercer intento por cambiar el plan. En Independencia, que es donde estoy yo, los homicidios han pasado de 6 a 21 casos, entonces la verdad es que lo que más ha crecido es la violencia”.

“El cierre del ingreso de la Estación Cal y Canto es un error y una derrota del Estado frente a la incivilidad, cuando no ha usado todas las herramientas. En Chile tenemos un Estado paralelo que funciona con sus propias reglas”, agregó el alcalde de Independencia.

Agustín Iglesias criticó, además, duramente la gestión del exalcalde de Independencia, Gonzalo Durán en materia de prevención. “Yo siempre dije que el Presidente cometió un error al nombrar como encargado de la seguridad regional a alguien que tenía una comuna que pasó de 6 a 21 homicidios. Siendo justo y ponderado, la gestión del exalcalde Durán en materia de seguridad fue espantosa”.

