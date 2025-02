Alcalde de Independencia prepara acto por aniversario del secuestro y muerte de Ronald Ojeda

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, en conjunto con la ONG migrante Proyecto Tepuy y familiares del militar venezolano Ronald Ojeda decidieron hacerle un homenaje al cumplirse un año de su secuestro y asesinato.

“Tengo el honor de invitarle a la ceremonia en homenaje al teniente Ronald Ojeda, al cumplirse un año de su secuestro y asesinato. En este acto solemne, rendiremos tributo a su memoria con la instalación de una placa conmemorativa en su honor”, así parte la invitación que hace algunos días fue difundida entre presidentes de partido, diputados del distrito 9, senadores de la región y otras autoridades, informó La Tercera.

La cita será el lunes al mediodía en la plaza El Trébol de la comuna y contempla la instalación de una placa conmemorativa, palabras de la familia y de Iglesias. “Para Independencia, lo que pasó con Ronald Ojeda fue traumático, y este homenaje es una manera de reparar a una persona refugiada política y que el Estado de Chile no supo cuidar”, dijo el jefe comunal.

Las invitaciones han abarcado a los timoneles y directivas de partidos oficialistas y de oposición, a parlamentarios; al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, y al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego –quienes se habrían excusado, afirman en la organización–, y al canciller Alberto van Klaveren; a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y al Presidente Gabriel Boric.

Desde Interior afirman que la ministra deberá excusarse del acto por temas de agenda. En el caso del ministro de Relaciones Exteriores, estará fuera del país en Ginebra, Suiza. En Presidencia, en tanto, respondieron que el Mandatario no podrá asistir.

También se convocó a la abanderada presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, en la que sería su primera actividad tras el fin de su receso por vacaciones. Además, se le hizo llegar la convocatoria a la exmandataria Michelle Bachelet, quien, hasta ahora, sigue en sus días de descanso fuera de Santiago.

El alcalde Iglesias afirmó que “mi objetivo es que sea un acto de unidad en el que participen todos los sectores políticos. Coordinamos para que así sea y, por lo mismo, queremos que esté desde el Presidente de la República hasta todo el espectro de partidos políticos. No estamos pensando en un acto deliberativo, sino en una cita muy solemne, de mucho respeto por la familia de Ronald Ojeda. Y lo más importante es que sea un reconocimiento a que los derechos humanos son universales y se respetan siempre”.

“Creo que en Chile no hemos dimensionado la gravedad del secuestro y posterior ejecución del teniente Ojeda. Los criminales que lo hicieron no tienen quince años, no son primerizos, no es gente amateur sino altamente preparada. Si es cierto lo que dice el fiscal Barros, estamos frente al incidente diplomático más grave de los últimos años, porque demostró la debilidad del sistema de inteligencia chileno y también de la política migratoria, porque los autores entraron y salieron del país como Pedro por su casa”, finalizó el alcalde.

