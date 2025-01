Alcalde de Independencia insta a parlamentarios del Congreso suspender sus vacaciones para despachar proyectos de seguridad

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, pidió a los parlamentarios del Congreso suspender sus vacaciones y seguir legislando para sacar adelante la agenda de seguridad, como una manera de reaccionar a la seguidilla de homicidios que han ocurrido en esa comuna de la región Metropolitana y a la situación de criminalidad que afecta al país.

"Este país es una tragedia, con instituciones que no funcionan y con un Estado completamente fracasado", afirmó la autoridad, quien este miércoles se reunió con la ministra del Interior, Carolina Tohá, con quien abordó esta temática.

Durante este miércoles se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida y heridas atribuibles a terceros, en una de las calles de Independencia, cercana a la denominada “esquina de la muerte”, Colón esquina Coronel López de Alcázar.

"Yo puedo tener muchos proyectos y muchos planes pero lo que me toca administrar como alcalde hoy día es una comuna que está en una tragedia delictual de homicidios", sostuvo.

"El año pasado tuvimos 21 homicidios según las cifras que hoy conocemos, pueden ser más con la información completa. Hoy tenemos dos homicidios en dos semanas, es decir, un homicidio por semana”, agregó.

Si la predicción sigue tal cual está, proyectó, “tendremos 52 homicidios a final de año, una situación que me tiene preocupado principalmente a mí, a mi equipo y a los vecinos de Independencia aterrados por lo cual esto es la prioridad número uno de mi gestión como alcalde".

Admitió, sin embargo, que el trabajo "no lo puedo hacer solo. Acá la crítica o la reflexión es que en Chile las instituciones no funcionan, esa es la verdad y hay que decirlo con todas sus letras".

"Tenemos problemas en las cárceles, en gendarmería, tenemos problemas en la justicia, tenemos problemas en fiscalía, tenemos problemas en la policía, en los ministerios, en las municipalidades y hoy día en Chile las instituciones no funcionan y eso hay que decirlo con toda la fuerza del mundo", fustigó.

Iglesias afirmó también que en el Congreso, los legisladores "no se pueden ir de vacaciones si no sacan adelante las RUF (Reglas de Uso de la Fuerza), no lo pueden hacer; no pueden irse de vacaciones si no sacan adelante la ley de Infraestructura Crítica; no se puede ir en febrero si no saca adelante la ley de seguridad municipal”.

“Son cuestiones vitales. La gente no puede esperar un día más en lo que estamos hablando, es una tragedia con instituciones que no funcionan y con un Estado completamente fracasado", subrayó.

Opinó que en Chile “el Estado es un Estado fracasado, lo digo con el dolor de mi alma. Estoy poniendo toda mi energía y mi exposición para que eso mejore desde la Alcaldía de Independencia, pero podríamos enumerar cientos de cosas en Chile que no están andando bien”.

En ese sentido mencionó “las listas de espera en los hospitales, colegios que hoy día viven un problema educacional, vulneración a los derechos de los niños, en el caso de Peñaflor ayer, nos debiera remecer pero profundamente".

"No sé qué estamos esperando. Estamos perdidos en la discusión del día a día, en la trinchera política de quién habla más fuerte y Chile está hoy día hundido en el fracaso. Esa es la situación actual", aseguró.

"Hago un llamado a todos los actores políticos, yo personalmente me pongo a disposición de quien sea, me da lo mismo si la ministra del Interior es del Partido Z, si el ministro de Educación es del Partido Comunista, no hay tiempo para eso, no hay tiempo para la disputa política, porque hoy día Chile está en una crisis profunda", sostuvo.

