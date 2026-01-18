Alcalde de Concepción confirma 10 personas desaparecidas tras incendios forestales

La emergencia por los incendios forestales que afectan a la Región del Biobío sigue generando preocupación en la comuna de Concepción, luego de que se confirmara la existencia de personas cuyo paradero aún no ha podido ser establecido en medio del avance del fuego.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, confirmó que existen reportes de al menos 10 personas desaparecidas, información que se maneja en el contexto de los distintos focos activos que continúan afectando sectores de la zona urbana y periurbana de la ciudad.

En entrevista con CNN Chile, la autoridad comunal explicó que las labores de combate se han visto seriamente dificultadas por condiciones climáticas adversas, sumado a lo que calificó como un insuficiente despliegue de las Fuerzas Armadas en los puntos más críticos de la emergencia.

Muñoz advirtió además sobre la cercanía del fuego con sectores habitados, señalando que en el sector de Palomares se mantiene un foco activo a escasos metros de las viviendas, lo que incrementa el riesgo para la población y obliga a mantener un monitoreo constante.

Cabe señalar que Palomares corresponde a uno de los principales accesos urbanos al sur de Concepción, colindante con áreas de bosque, lo que eleva el nivel de amenaza mientras el incendio no sea completamente controlado, manteniendo en alerta a vecinos y autoridades locales.

