Alcalde de Cañete por brutal asesinato de tres Carabineros: “es aberrante, inaceptable”

A raíz de la emboscada en la que asesinaron a tres carabineros en la comuna de Cañete de la región del Biobío, fue precisamente el alcalde de la ciudad Jorge Radonich quien se refirió a los brutales hechos, específicamente al sector en el que fueron hallado los cuerpos calcinados al interior de un vehículo policial.

“Lo que ha ocurrido es aberrante, inaceptable verdaderamente. Anoche nos informaron lo que había ocurrido en el trayecto y la verdad es que no entendemos por qué lo hicieron”, indicó el jefe comunal de Cañete sobre el macabro hallazgo, el que provocó que el General Director de Carabineros Ricardo Yáñez suspendiera la ceremonia por el aniversario número 97 de la institución, además de que el Presidente de la República decretara tres días de duelo nacional.

“Esta situación enluta, duele, molesta y preocupa. Por sobre todas las cosas, no podemos entender cómo un ser humano puede hacer lo que le hizo a estos Carabineros”, expuso de acuerdo a lo consignado por Meganoticias.

“Me avisaron tipo dos de la mañana y no podía entender, pensé incluso que no era realidad, pero luego nos confirmaron que sí. Esa zona roja estaba pasando, no habían habido atentados y estábamos muy tranquilos”, añadió el edil Jorge Radonich.

Cabe mencionar que, el brutal hecho tuvo lugar pasadas las 01:00 horas de la madrugada de este sábado 27 de abril al sur de la Provincia de Arauco, sector que se encuentra bajo estado de excepción, al igual que el resto de la macrozona sur.

Los primeros en llegar al lugar fueron Bomberos de Cañete, que encontraron la camioneta policial completamente quemada y con los tres carabineros fallecidos en su interior. Fueron identificados como el sargento 1° Carlos Cisterna Navarro, cabo 1° Sergio Arévalo Lobos y cabo 1° Misael Vidal Cid, los tres de la Comisaría de Control de Orden Público (COP) de Los Alamos.

“Pensábamos que esto estaba bajando y que iba a permitir vivir con tranquilidad y en paz, pero lo que ocurrió anoche revierte toda la situación y nos sitúa en un lugar muy, pero muy preocupante”, continuó relatando la máxima autoridad comunal, siendo enfático en que espera “que se haga la investigación y que ojalá se pueda descubrir quienes son los que están detrás de esto y que la justicia pueda actuar, pero con mano dura”, donde al ser consultado sobre los motivos del ataque, expuso que “si es una emboscada, es algo que indudablemente estaba preparado”.

“No habíamos tenido un atentado de esta magnitud y menos en las condiciones en que mueren. No habíamos tenido eso y por eso nos preocupa muchísimo”, concluyó de acuerdo a lo informado por el medio mencionado anteriormente.

