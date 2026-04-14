Alcalde Alessandri presenta querellas tras amenazas de tiroteo en Lo Barnechea

Acciones legales en contra de quienes resulten responsables fue lo que anunció recientemente la máxima autoridad comunal de Lo Barnechea, Felipe Alessandri. La medida surge luego de que el jefe comunal diera a conocer la existencia de intimidaciones sobre posibles balaceras al interior de establecimientos educacionales de dicha zona.

Al referirse a estos hechos, el edil fue categórico en su postura para enfrentar la situación: “Se trata de situaciones graves que generan temor en estudiantes, apoderados y docentes, y que no serán toleradas bajo ninguna circunstancia”.

En esa misma línea, la autoridad municipal profundizó en el impacto que estos amedrentamientos han provocado en los recintos, advirtiendo que “Esto no es una broma, es una amenaza que tiene aterrada a la comunidad escolar. En Lo Barnechea no vamos a mirar para el lado: vamos a investigar, identificar a los responsables y aplicar todas las sanciones que correspondan. Y si hay que expulsar, no me va a temblar la mano”.

Respecto a las posibles repercusiones de su firme decisión, Alessandri dejó en claro cuáles son sus prioridades al mando del municipio. “Prefiero que me critiquen por ser duro, a ser recordado como un alcalde que no hizo nada mientras se instalaba la violencia en los colegios. Aquí se protege a los estudiantes y profesores, no a quienes juegan con el miedo”, sostuvo.

Finalmente, sobre los pasos a seguir para resguardar la seguridad, el alcalde detalló que se están analizando los registros audiovisuales y trabajando de la mano con la policía uniformada. "Ya activamos protocolos con Carabineros, estamos revisando cámaras y no descartamos ninguna medida: suspensión, expulsión y acciones legales si corresponde. El que amenaza con un tiroteo no está jugando, está cometiendo un hecho gravísimo y va a tener consecuencias", concluyó.

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