Albornoz deja la vocería del comando de Jara en medio de cuestionamientos por su rol en Enap y viajes al exterior

El comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, confirmó la salida de las vocerías de Laura Albornoz, Gael Yeomans y Tomás Hirsch.

A través de un comunicado, señalaron que “en el marco del nuevo diseño comunicacional del comando de Jeannette Jara, informamos que a partir de hoy las vocerías oficiales estarán encabezadas por el senador Ricardo Lagos Weber y la senadora Alejandra Sepúlveda”.

Asimismo, agradecieron “la labor de Laura Albornoz y de los diputados Tomás Hirsch y Gael Yeomans, quienes cumplieron un relevante rol como vocerías en la etapa inicial de instalación y difusión del programa 'Un Chile que cumple'. Todos ellos continuarán ligados al comando, en distintas responsabilidades que se requieren en el tramo final de la campaña”.

Hace varias semanas que Albornoz enfentaba críticas de la oposición por su rol como miembro del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), al mismo tiempo que ejercía como integrante del comando.

Además, su figura sumó más reproches luego de que el diputado Luis Sánchez solicitara a la Contraloría que indagara viajes internacionales financiados por la Enap que la exministra realizó.

Cabe señalar que a inicios de octubre, Canal 13 accedió a un documento de respuesta de la empresa por requerimiento de Contraloría, donde informó de siete viajes de Albornoz al extranjero, entre septiembre de 2023 y julio de 2025, que alcanzarían los $38 millones.

