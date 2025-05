Alberto Larraín habría solicitado a Gobernadores que presionaran a La Moneda para que lo pusieran a cargo de Subdere

El exgobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, declaró en la investigación por la entrega de fondos fiscales a las fundaciones y explicó la relación que tenían con el fundador de Procultura, el psiquiatra Alberto Larraín.



De acuerdo a lo que publica El Mercurio, en la comparecencia, detalla las irregularidades que detectaron una vez que salió a la luz pública el caso Convenios e informó que se rindieron cerca de $650 millones de un total de $1.500 millones. “No me reuní muchas veces con el señor Larraín, pero las veces que hablé con él ofreció la posibilidad de generar proyectos a través de la fundación Procultura”, dijo.



Subrayó que “él hablaba dando la impresión de que la fundación tenía una solvencia económica, red de relaciones públicas y privadas de gran envergadura (...), él insistía en que tenía un verdadero ‘portaaviones’. Sin embargo, siempre nos pedía dinero”.



Explica que incluso “en mayo de 2023 ingresó dos solicitudes nuevas de programa para la fundación Procultura, una por $432 millones, por los 150 años del Parque de Lota, y otra por $654 millones para desarrollar el Complejo Industrial de San Rosendo. Estas dos iniciativas no fueron aprobadas, ya que no pasaron la aprobación”.



Las solicitudes de Larraín incluyeron cargos. Así por lo menos lo dijo, en otra declaración, el exgobernador Díaz: “Insistentemente me decía que los gores debíamos proponerle al Presidente electo, Gabriel Boric, que lo nombrara subsecretario de Desarrollo Regional. Me llamó la atención, porque no soy parte del Gobierno del Presidente”, consignó ayer Radio Biobío.

