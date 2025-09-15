Alarmante cifra de 70 muertes en 2024: Autoridades de Transportes urgen a extremar precauciones para las Fiestas Patrias

A pocos días de la masiva salida de vehículos por las celebraciones de Fiestas Patrias, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, hizo un urgente llamado a la responsabilidad al volante. La autoridad reveló cifras alarmantes de siniestros viales ocurridos durante el fin de semana reciente, en el que 12 personas perdieron la vida.

El ministro recordó, además, que durante la semana de Fiestas Patrias del año pasado, fallecieron 70 personas, una cifra que casi duplica el promedio diario de muertes en accidentes de tránsito en Chile.

El ministro Muñoz puntualizó que de las 12 víctimas del fin de semana, ocho eran mujeres (peatonas o pasajeras) y cuatro eran hombres (conductores). El titular de Transportes calificó este fenómeno como "muy masculino", ya que los siniestros son provocados en su mayoría por conductores.

Muñoz identificó el exceso de velocidad y el uso del teléfono celular como las principales causas de los accidentes. Advirtió que, al conducir a 120 kilómetros por hora, mirar el teléfono por solo tres segundos hace que el vehículo avance 100 metros sin atención del conductor.

Con una estimación de 1,1 millones de vehículos saliendo de la Región Metropolitana, se ha coordinado un plan de fiscalización con Carabineros. Se realizarán 630 operativos hasta el 21 de septiembre para reforzar la seguridad vial. El ministro finalizó su llamado instando a los conductores a ser responsables y a utilizar siempre los sistemas de retención infantil adecuados.

