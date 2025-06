Alarma por supuesto plan boliviano para regularizar autos ilegales ingresados desde Chile: proceso difundido era falso

Un comunicado que circuló por redes sociales generó alarma en autoridades chilenas al anunciar, supuestamente desde Bolivia, un proceso de “nacionalización excepcional” de vehículos sin documentación, muchos de los cuales corresponderían a automóviles ingresados de forma ilegal desde Chile. Sin embargo, tanto el Gobierno boliviano como el chileno desmintieron su veracidad.

El documento, atribuido a la Aduana Nacional de Bolivia y recogido inicialmente por El Mercurio, aseguraba que “los fondos recaudados serán destinados directamente a la compra de carburantes, como diésel y gasolina, con el fin de garantizar el abastecimiento interno y aliviar la presión sobre las reservas fiscales”.

No obstante, fue la propia Aduana del país altiplánico la que desmintió su contenido a través de la red social X, señalando enfáticamente: “Este comunicado y su información NO pertenece ni tiene relación alguna con la Aduana Nacional. ¡Es Falso! No te dejes sorprender, ni engañar”.

Desde el Ejecutivo chileno, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que se solicitó información oficial al Gobierno boliviano para aclarar el origen del texto. “Tan pronto se tuvo conocimiento de esa comunicación mediante redes sociales, tanto las policías como las Fuerzas Armadas advirtieron a las autoridades de los riesgos que eso implica y, por lo mismo, se han requerido formalmente los antecedentes sobre la veracidad de esa información”, explicó.

Cordero precisó además que “la información que nosotros hemos recibido a través de nuestro cónsul en Bolivia es que ese comunicado es un comunicado que no es oficial”. Añadió que “Bolivia ha desmentido que este sea un procedimiento como se llevaba en el pasado”.

Pese a la desmentida, el titular de Seguridad indicó que “se le ha requerido a nuestro cónsul, a través de la Cancillería, oficializar esa información”, a fin de cerrar cualquier duda respecto a una eventual regularización de vehículos ilegales en el país vecino.

