Aisén Etcheverry asume como nueva jefa de asesores del Presidente Boric tras renuncia de Felipe Melo

La Dirección de Comunicaciones de la Presidencia informó que el Presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia de Felipe Melo Rivara como jefe de asesores. En el comunicado se destacó que el Mandatario “agradece el compromiso y trabajo desempeñado por Felipe Melo”.

El cargo será asumido desde este martes por la exministra de Ciencia, Aisén Etcheverry Escudero, quien se desempeñaba como jefa de Planificación Estratégica en el gabinete presidencial desde julio de 2025.

Su designación responde a la buena evaluación que obtuvo como vocera de gobierno durante el pre y posnatal de Camila Vallejo, función que ejerció en paralelo a su rol ministerial.

Melo, antes de llegar al Segundo Piso, fue director nacional del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público, siendo Secretario Regional Ministerial de Educación de la región Metropolitana entre los años 2014 y 2016, y director del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) del Mineduc.

Su arribo se produjo tras la salida de Miguel Crispi, marcada por polémicas y presiones derivadas de su negativa a responder ante la comisión investigadora del caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

