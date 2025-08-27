Aguas Andinas realizará corte programado de 36 horas en sectores de seis comunas de la región Metropolitana

Aguas Andinas ha programado un corte de suministro de 36 horas que afectará a sectores de seis comunas de la región Metropolitana. La interrupción se debe a trabajos para modificar la red de agua potable, necesarios para la construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano.

El corte comenzará el viernes 5 de septiembre a las 20:00 horas y se extenderá hasta las 9:00 horas del domingo 7 de septiembre.

Las comunas afectadas son: Independencia (completamente), Conchalí (sectores específicos), Santiago (sectores específicos), Providencia (sectores específicos), Recoleta (sectores específicos) y Renca (sectores específicos).

El perímetro general del corte se ubicará entre la Avenida Dorsal (al norte), Santa Isabel (al sur), Eliodoro Yáñez (al oriente) y Caupolicán (al poniente).

TRABAJOS Y MITIGACIÓN

Las obras, coordinadas con el Servicio de Urbanización y Vivienda (Serviu), se realizarán en la zona cercana a la entrada del Zoológico del Parque Metropolitano. El objetivo es mover una parte del Acueducto El Carmen para que avance la construcción del nuevo tramo del teleférico que unirá Pío Nono con la cumbre del cerro.

Eugenio Rodríguez, director de Clientes y Gestión Comercial de Aguas Andinas, destacó que estos trabajos han sido planificados con antelación con las autoridades para mitigar el impacto en la comunidad.

Además, la empresa sanitaria ha asegurado que se coordinará con los organismos pertinentes para garantizar un suministro alternativo para clientes sensibles y críticos, como centros de salud.

Debido a la interrupción del servicio, la sanitaria dispondrá de 62 puntos de abastecimiento alternativo para la ciudadanía:

INDEPENDENCIA:

1. Rivera esquina Adolfo Ibáñez.

2. Rivera esquina Teniente Bisson.

3. Baldomero Flores esquina El Pino.

4. Estadio Juan Antonio Ríos.

5. Vivaceta esquina San Luis.

6. Alcalde German Domínguez esquina Salomón Sack.

7. Fermín Vivaceta esquina Venecia.

8. Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz.

9. Nueva Uno esquina Nueva de Matte.

10. Reina María esquina Angol.

11. Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz.

12. Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo.

13. Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada.

14. Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa.

15. Carrión esquina Fermín Vivaceta.

16. Guanaco esquina General Saavedra.

17. Maruri esquina Plaza Central.

18. Retiro esquina Escanilla.

19. Barnechea esquina Pinto.

20. Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920.

21. Av. La Paz frente al N°482.

RENCA

22. Juana Átala de Hirmas (Callejón).

23. Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña.

24. Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza).

25. Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu).

26. Enrique Campos esquina Victoria (Plaza).

27. Los Helechos esquina Las Siemprevivas.

28. Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio).

29. Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio).

30. Balmaceda esquina Diagonal Poniente.

31. Los Aromos esquina Pje. 12.

SANTIAGO

32. Estados Unidos esquina coronel Santiago Bueras.

33. Victoria Subercaseaux esquina Rosal.

34. Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos).

35. Santa Isabel esquina Raulí.

36. Lira esquina Curicó.

37. Angamos esquina Santa Victoria.

RECOLETA

38. Dorsal con Diagonal José María Caro.

39. El Manzano con Buenos Aires.

40. Gávila N°1980.

41. Justicia Social N°255.

42. Las Brisas N°680.

43. Las Galaxias N°1210.

44. Recoleta N°2774.

45. Reina de Chile con Vicuña.

46. Einstein con La Conquista.

47. Av. Recoleta con México.

48. Francisco Silva con Esteban Merello.

49. Colo Colo con Unión Española.

50. Bellavista con Av. Recoleta.

51. Antonia López de Bello con Purísima.

52. Camino el Carmen (Cancha el Indio).

PROVIDENCIA

53. El arzobispo con Bellavista.

54. Antonia López de Bello con Constitución.

55. Bellavista con Carlos Walker Martínez.

CONCHALÍ

56. Av. Independencia 3499.

57. Teniente Yavar con Barón de Juras Reales.

58. Av. Dorsal N°1495.

59. Guanaco con Dorsal.

60. Santa Inés con Barón de Juras Reales.

61. Vivaceta con El Olivo.

62. Nueva Monterrey con Nueva Monterrey.

