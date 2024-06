Aguas Andinas descarta aumento de turbiedad en río Maipo debido a la lluvia

La empresa sanitaria Aguas Andinas informó que no hay riesgo de que se produzca un alza en la turbiedad del agua que baja desde la cordillera por el río Maipo y precisó que en la zona del embalse El Yeso y alrededores se están registrando nevadas.

De este modo, la preocupación de la sanitaria está en las incidencias que se pudieran producir en la ciudad producto del gran volumen de agua caída debido a las lluvias, lo que puede afectar a los ductos de evacuación y alcantarillado.

"Nuestros equipos estuvieron desplegados durante toda la noche atendiendo las distintas incidencias que se han ido produciendo en la ciudad, debido al extremo evento climático que proyecta más de 100 mm", de agua caída, informó el gerente de Distribución y Recolección de Aguas Andinas, Franco Nicoletti.

"Seguiremos desplegados 24/7 en terreno con todos nuestros recursos humanos y técnicos para atender a la ciudad", agregó el ejecutivo.

Nicoletti también llamó a "no arrojar elementos ajenos a la red y no levantar las tapas en vía pública, ya que el sistema no está diseñado para recibir aguas lluvias y puede ser riesgoso para la seguridad de las personas".

