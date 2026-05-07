Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea valora decisión del Gobierno de otorgar suma urgencia a proyecto regulatorio

La Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea valoró la decisión del Gobierno de otorgar suma urgencia al proyecto de ley que regula esta industria.

A través de una declaración pública aseguraron que “se trata de una señal positiva que permite avanzar en una discusión necesaria para el país”.

En el mismo documento, la organización destacó el camino tomado por el Estado chileno frente a este tema en comparación a la OCDE, afirmando: “Al igual que países de la región como Brasil, Perú o Colombia, y en línea con los estándares internacionales, Chile ha optado por avanzar en la regulación de esta actividad. Hoy, más del 70% de los países de la OCDE ya cuentan con regulaciones en esta materia, entendiendo que sin duda el mejor escenario no es la ausencia de reglas, sino todo lo contrario; una regulación moderna y eficaz”.

Asimismo, desde la agrupación advirtieron sobre los riesgos de implementar normativas deficientes, puntualizando que “la evidencia comparada demuestra que regulaciones mal diseñadas reducen la canalización hacia el mercado formal, debilitando tanto la protección de los usuarios como el potencial de recaudación que esta industria ofrece”.

Sobre los beneficios de establecer un marco jurídico adecuado para una industria ya operativa, los representantes del sector detallaron que “Una regulación moderna y bien diseñada permitirá ordenar una actividad que ya existe, proteger a los usuarios -especialmente evitando el acceso de menores de edad-, contar con herramientas efectivas para prevenir el juego problemático y el lavado de activos, fortalecer la competencia leal y asegurar condiciones adecuadas de fiscalización y transparencia, contribuyendo así a un mayor aporte de la industria al país y resguardando a aquellas compañías que hoy operan bajo altos estándares internacionales”.

Para concluir su pronunciamiento, la asociación reafirmó su compromiso con el debate parlamentario, expresando: “Como gremio, reiteramos nuestra disposición a contribuir técnicamente en este proceso, tal como lo hemos hecho desde el inicio de la discusión legislativa en 2022”.

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