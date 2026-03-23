Agresor de Nabila Rifo pidió por tercera vez el beneficio de la libertad condicional

El condenado por el ataque a Nabila Rifo, Mauricio Ortega Ruiz, volvió a solicitar el beneficio de libertad condicional. Se trata de su tercera petición desde que se dictó condena en 2017, cuando recibió 18 años de presidio efectivo por lesiones graves gravísimas y otros delitos.

Frente a dicha solicitud, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) manifestó su rechazo inmediato.

El organismo fue notificado el 17 de marzo por el Juzgado de Garantía de Coyhaique y, tres días después, presentó los descargos en representación de la víctima ante la Comisión de Libertad Condicional de Aysén, instancia que revisará el caso el próximo 14 de abril.

Desde la institución señalaron que "nos oponemos firmemente a la concesión de este beneficio y ya presentamos formalmente los descargos de la víctima”.

Además, recalcaron que "reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género, con el acceso a la justicia y con el respeto pleno a su derecho a ser oídas en cada etapa del proceso”.

ANTECEDENTES PREVIOS

La primera petición de Ortega, realizada en marzo de 2025, fue rechazada. En octubre del mismo año, la Comisión de Libertad Condicional concedió el beneficio, pero la Corte Suprema lo revocó tras un recurso del SernamEG.

El máximo tribunal determinó que no se habían considerado adecuadamente las condiciones de discapacidad visual de la víctima, lo que vulneraba el debido proceso. Como consecuencia, Ortega debió regresar a prisión en noviembre de 2025.

Ahora, con esta tercera solicitud, el caso vuelve a instalarse en la agenda judicial y en la discusión pública sobre los límites de la libertad condicional en delitos de violencia de género.

Cabe señalar que la Comisión de Libertad Condicional de Aysén será la encargada de resolver si Ortega puede acceder al beneficio o si, nuevamente, se rechaza su petición.

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