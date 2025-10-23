Agencia de Calidad entregó balance del Simce 8°básico: proveedor incumplió en 146 colegios de la Región Metropolitana

La Agencia de Calidad de la Educación entregó un balance sobre el Simce 8° básico, que comenzó este miércoles 22 de octubre en 6.030 establecimientos educacionales a nivel nacional.

Según lo informado, la prueba se aplicó de forma normal en un 97,6% de los establecimientos educacionales. En la Región Metropolitana se presentaron incumplimientos por parte del proveedor Infer, que afectaron la aplicación en 146 establecimientos de manera parcial o total.

“Para estos casos se reprogramará la rendición de la prueba para las próximas dos semanas, de acuerdo a los protocolos establecidos por la Agencia de Calidad en coordinación con los sostenedores, garantizando que todos los y las estudiantes tengan acceso a rendir las evaluaciones en condiciones adecuadas”, indicaron.

Asimismo, desde la Agencia de Calidad señalaron que las “responsabilidades que se deriven de incumplimientos de contrato por parte de la empresa Infer serán aplicadas en su máxima sanción. Por otra parte, ya está en curso una investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades administrativas”.

Para este jueves 23 de octubre se encuentra programada la rendición en 8°básico de las pruebas de Lectura y Comunicación y de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Además, todos los establecimientos que este miércoles aplicaron la evaluación de Matemática rendirán mañana viernes las pruebas correspondientes de forma regular.

Por otro lado, la Agencia de Calidad contactó vía correo electrónico a todos los establecimientos educativos que enfrentaron dificultades en la aplicación de la prueba en la Región Metropolitana por falta de examinadores, y en todos los casos se suspendió la aplicación para este jueves, a excepción del Instituto Nacional que solicitó la aplicación de la evaluación de Matemática del primer módulo mañana.

