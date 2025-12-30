Aeropuerto de Santiago supera los 26,5 millones de pasajeros en 2025 y marca récord de tráfico

El Aeropuerto Santiago de Chile cerró 2025 con un flujo de 26.517.871 pasajeros, lo que representa un incremento de 1% respecto a 2024 y un aumento de 7,7 % en comparación con 2019, año de referencia previo a la pandemia.

El registro refleja un escenario de desaceleración del tráfico aéreo observado durante el segundo semestre, debido, principalmente, a la menor disponibilidad de flota que afecta tanto a aerolíneas nacionales como extranjeras que operan en el principal complejo aéreo del país.

El tráfico internacional fue el principal impulsor del crecimiento, con 12.526.908 pasajeros (47,2% del total), cifra que representa un alza de 4,5 % respecto al año anterior y un 13,9 % por sobre los niveles de 2019.

En contraste, el tráfico nacional totalizó 13.990.963 pasajeros (52,7% del total), lo que refleja una caída de 1,9 % respecto de 2024 y un incremento de 2,6 % frente al período prepandemia.

"A pesar de un último semestre en el que hemos constatado una desaceleración del tráfico, este récord anual recoge un primer semestre marcado por un alto dinamismo y refleja el trabajo que hemos realizado por consolidar a Santiago como un destino atractivo y un centro de conexiones diversas desde Chile al mundo. Además, el balance anual da cuenta del rol que ha reforzado Santiago como terminal de las regiones y plataforma de conectividad para los viajes dentro de Chile", destacó el subgerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Aeropuerto Santiago de Chile, Manuel Valencia.

Entre las rutas nacionales más demandadas, encabezaron los polos económicos y turísticos. Calama, que genera una magnitud importante de viajes asociados a la minería y el turismo en San Pedro de Atacama, lideró el ranking con 2.276.448 pasajeros, seguida de Antofagasta (2.121.566) y Puerto Montt (1.638.960).

También destacaron Concepción (1.405.975), Iquique (1.381.050) y Temuco (979.378).

En el ámbito internacional, Buenos Aires fue el principal destino, con 1.719.255 pasajeros, seguido muy de cerca por Lima (1.696.435) y São Paulo (1.516.563). Otros destinos relevantes fueron Río de Janeiro (958.310), Bogotá (752.762) y Madrid (658.041), que refuerza su rol como principal puerta de ingreso de los viajeros chilenos a Europa. También destacaron Ciudad de Panamá, Florianópolis, Miami y Mendoza.

Si el tráfico se analiza por país, Brasil fue el principal destino y generador de viajes internacionales en 2025, con 3.385.012 pasajeros.

“El alto flujo se explica por dos factores principales: el alto interés de los visitantes brasileños por el turismo de esquí y de compras en nuestro país, así como el crecimiento de los viajes turísticos de chilenos en Brasil, lo que ha sido impulsado por las nueve conexiones directas desde Santiago a ese mercado: São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Florianópolis, Brasilia, Foz de Iguazú y Porto Alegre”, añade Valencia.

Luego de Brasil, lideran Argentina (2.290.876), Perú (1.845.999), Estados Unidos (1.149.750) y Colombia (872.219). Más atrás, los principales flujos de pasajeros internacionales se observan en los viajes desde y hacia España, Panamá, Uruguay, Australia y México.

