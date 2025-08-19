Aeropuerto de Santiago registra cifra récord de más de 15,7 millones de pasajeros entre enero y julio de este año

El Aeropuerto de Santiago continúa registrando cifras récord en el flujo de pasajeros durante 2025, consolidando su recuperación y crecimiento sostenido.

Según el último informe entregado por los accionistas de Nuevo Pudahuel, Groupe ADP y VINCI Airports, entre enero y julio transitaron por los terminales nacional e internacional un total de 15.729.969 personas, lo que representa un crecimiento de 4,3% respecto del mismo periodo de 2024 y un 106,5% en comparación con 2019, previo a la pandemia.

Durante julio, 2.325.198 pasajeros utilizaron el terminal aéreo, cifra que representa un incremento de 1,4% en relación con julio de 2024 y un 106,3% frente al mismo mes de 2019.

En el detalle por tipo de vuelo, el tráfico nacional alcanzó los 1.137.526 pasajeros en julio de 2025, lo que representa una disminución de 3,0% en comparación con el mismo mes de 2024. En contraste, el tráfico internacional mostró un alza de 6,1%, con 1.187.672 pasajeros en julio de este año.

El gerente general de Nuevo Pudahuel, Nicolas Claude, destacó que “los resultados de julio reflejan un uso intenso y sostenido del aeropuerto durante la temporada alta de invierno, con un crecimiento marcado en vuelos internacionales, especialmente de turistas argentinos y brasileños que llegan atraídos por el turismo de nieve y de compras, y por chilenos que buscan nuevos destinos a partir de las rutas directas que hemos abierto en los últimos años”.

