Aeropuerto de Santiago lidera ranking mundial de puntualidad en su categoría

El Aeropuerto de Santiago fue reconocido como el más puntual del mundo en su categoría, según el ranking global de puntualidad 2025 elaborado por la firma especializada Cirium, que evalúa el desempeño operacional de los principales terminales aéreos del planeta.

El informe posiciona al principal aeropuerto chileno como líder mundial entre los terminales que superan los 25 millones de pasajeros anuales, tras registrar más de un 87% de salidas a tiempo y un 84% de puntualidad en llegadas, cifras que lo ubican por encima de reconocidos hubs internacionales.

En esta medición, el aeropuerto de Santiago superó a terminales de alto tráfico como Osaka (Itami), Minneapolis/St. Paul, Bogotá y Seattle-Tacoma, consolidando su reputación como uno de los aeropuertos más eficientes del mundo. En América Latina, también fueron destacados los aeropuertos de Panamá y Guayaquil en sus respectivas categorías.

Desde la administración del terminal, valoraron el reconocimiento como resultado de un proceso sostenido de modernización. “Este reconocimiento refleja el trabajo coordinado de todos los actores del aeropuerto y los beneficios de la nueva infraestructura desarrollada en la última década”, señaló Manuel Valencia, subgerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Aeropuerto Santiago de Chile, destacando el nuevo terminal internacional, la remodelación del terminal nacional y la incorporación de nueva tecnología.

El ranking de Cirium se construye a partir del análisis de millones de vuelos comerciales regulares en todo el mundo, considerando únicamente operaciones que despegan o aterrizan dentro del horario programado. En 2025, el Aeropuerto de Santiago cerró el año con más de 26,5 millones de pasajeros transportados, reafirmando su rol clave en la conectividad aérea nacional y regional.

