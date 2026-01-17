Aeropuerto de Santiago cerró 2025 con más de 26,5 millones de pasajeros

El Aeropuerto de Santiago cerró el año 2025 con un tráfico total de 26.518.580 pasajeros, de acuerdo con el informe mensual entregado por los socios operadores VINCI Airports y Groupe ADP, consolidando un escenario de recuperación y estabilización del transporte aéreo en el principal terminal del país.

La cifra representa un incremento del 1,0 % respecto del mismo periodo de 2024, confirmando una tendencia positiva en el flujo de viajeros, pese a los desafíos operativos y logísticos que han afectado a la industria aérea a nivel global durante el último año.

En el mes de diciembre, el aeropuerto registró el tránsito de 2.367.169 pasajeros, lo que significó una variación negativa de 1,2 % en comparación con igual mes del año anterior, comportamiento que responde a una menor disponibilidad de flota durante la temporada alta, fenómeno observado en distintos aeropuertos del mundo.

Durante ese mes, el tráfico se distribuyó entre 1.146.555 pasajeros en vuelos internacionales y 1.220.614 en vuelos nacionales. Entre los destinos internos más demandados destacaron Calama, Antofagasta y Puerto Montt, mientras que a nivel internacional lideraron Buenos Aires, Lima y São Paulo.

El gerente general de Aeropuerto Santiago de Chile, Nicolas Claude, valoró el cierre del año señalando que “estos resultados confirman la resiliencia del sistema aeroportuario chileno y reflejan una operación estable, a pesar de los impactos de un contexto global desafiante”, agregando que el foco seguirá puesto en fortalecer la red de destinos y mejorar la experiencia de los pasajeros.

