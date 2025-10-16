Aeropuerto de Santiago alcanza récord de 19,9 millones de pasajeros entre enero y septiembre de este año

Entre enero y septiembre de este año, 19.918.000 pasajeros han viajado a través del aeropuerto internacional de Santiago. Esta cifra récord representa un crecimiento del 3% respecto al mismo periodo de 2024, según cifras entregadas en el reporte mensual de tráfico elaborado por los accionistas de la concesionaria: Groupe ADP y Vinci Airports.

La cifra creció a partir de los 2.081.426 viajeros que volaron a través del Aeropuerto de Santiago en septiembre, especialmente en los días de Fiestas Patrias.

De ellos, 1.102.014 fueron viajeros nacionales y 979.412 volaron desde y hacia destinos internacionales.

El registro representa una leve variación de -2,8% respecto al mismo ejercicio del año pasado, que tuvo un día feriado adicional durante las celebraciones patrias.

En total, durante el tercer trimestre de año, se consignan 6.514.000 pasajeros que viajaron en los dos terminales del aeropuerto.

El crecimiento general de 3% en el tráfico anual de pasajeros que se observa este año respecto de 2024, cuando el aeropuerto alcanzó la marca histórica de 26,2 millones de pasajeros transportados, refleja una tendencia positiva en la recuperación del tráfico aéreo, impulsada por el fortalecimiento de la conectividad y la estabilización de la demanda de vuelos tanto nacionales como internacionales.

El gerente general de Aeropuerto Santiago de Chile, Nicolas Claude, destacó que “estas cifras nos permiten proyectar un cierre con una cifra récord cercana a los 27 millones de pasajeros. La infraestructura completamente renovada, tras el término de las obras de remodelación del Terminal Nacional, y la diversificación de servicios nos permitirán acompañar este crecimiento con una mejor experiencia para quienes viajan a través del aeropuerto”.

En cuanto a los movimientos de aeronaves, en septiembre se registraron 12.776. De ellos, 6.391 correspondieron a despegues y 6.385 a aterrizajes en el principal aeropuerto del país.

