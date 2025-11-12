Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Advierten que hay más de 114 mil cédulas de identidad de personas habilitadas para votar sin retirar en el Registro Civil

Advierten que hay más de 114 mil cédulas de identidad de personas habilitadas para votar sin retirar en el Registro Civil

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, recalcó hay solo dos documentos autorizados para votar, que son la cédula de identidad y el pasaporte.

Advierten que hay más de 114 mil cédulas de identidad de personas habilitadas para votar sin retirar en el Registro Civil
Miércoles 12 de noviembre de 2025 16:12
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, junto al director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Omar Morales, dieron a conocer los documentos habilitados para votar en las elecciones presidencial y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre.

El secretario de Estado recalcó que es “muy importante que la ciudadanía participe de esta elección” y detalló que para emitir el sufragio se puede realizar “solo con dos documentos, que son los autorizados para realizar la votación, y que es la cédula de identidad o el pasaporte”.

“No hay ningún otro documento. Y hacemos un llamado a la ciudadanía a que tenga muy claro esto. Solo puede ir a votar con la cédula de identidad o el pasaporte. La cédula de identidad tiene que estar vigente o puede también estar vigente hasta el 16 de noviembre del 2024”, añadió el titular de Justicia.

Junto con ello, indicó que “no se puede ir a votar con la licencia a conducir, no se puede ir a votar con el comprobante de estar realizando el trámite para obtener la cédula de identidad, y tampoco se puede ir a votar con una fotocopia del de la cédula de identidad o una imagen digital de la cédula de identidad. Esos no son documentos válidos”.

Por su parte, el director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación mencionó que hay “disponible 114.058 cédulas de identidad de mayores de 18 años que están habilitados para votar que no han ido a retirar estas cédulas de identidad a lo largo del país”.

“En un esfuerzo adicional, nuestras oficinas extenderán sus horarios de atención el jueves 13 y viernes 14 de noviembre, desde las 8:30 hasta las 16:00 horas, exclusivamente para el retiro de cédulas de identidad”, anunció.

PURANOTICIA

Cargar comentarios