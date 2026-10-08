Advierten posible acusación constitucional contra el canciller Pérez Mackenna ante "pasividad" frente a embajador de EE.UU.

El diputado Luis Cuello (PC) advirtió que podría configurarse una causal de acusación constitucional contra el canciller Francisco Pérez Mackenna si no adopta medidas frente a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

El parlamentario cuestionó que el Gobierno no haya respondido a lo que considera reiteradas intervenciones del diplomático en asuntos internos del país.

“El canciller, que ha tenido ya varias oportunidades para poder actuar frente a este embajador que interviene en nuestra política interna, si no ha actuado en todos estos meses y si no lo hace ahora, creo que, sin duda, desde el punto de vista al menos jurídico se sitúa perfectamente en una causal para ser acusado constitucionalmente”, sostuvo el legislador.

Asimismo, el diputado emplazó directamente al Presidente José Antonio Kast a adoptar una posición frente a las declaraciones del representante estadounidense.

“Creo que acá lo que se requiere es una respuesta. El Presidente Kast, lamentablemente, como jefe de Estado, la verdad es que está quedando en una posición muy desmejorada al, en definitiva, no hacer nada frente a una figura de segunda categoría como el embajador”, concluyó.

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