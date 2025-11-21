Click acá para ir directamente al contenido
Advierten altas temperaturas en cinco regiones del país que podrían llega a los 38º

El evento se extenderá entre este viernes 21 y el próximo domingo 23 de noviembre. Según la Dirección Meteorológica de Chile, “el fenómeno responde a la presencia de una dorsal en altura y afectará a varias zonas del centro y sur del país”.

Viernes 21 de noviembre de 2025 10:32
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas y, además, una alerta de altas temperaturas extremas que se extenderá entre este viernes 21 y el próximo domingo 23 de noviembre.

El fenómeno responde a la presencia de una dorsal en altura y afectará a varias zonas del centro y sur del país.

La regiones con aviso de altas temperaturas son:

-O'Higgins (cordillera de la costa, valle y precordillera).

-Maule (litoral).

-Ñuble (litoral).

-Biobío (cordillera de la costa, valle y precordillera).

-La Araucanía (cordillera de la costa, valle y precordillera).

Además, las regiones con alerta por altas temperaturas de hasta 33º son:

-Maule (cordillera de la costa, valle y precordillera).

-Ñuble (cordillera de la costa, valle y precordillera).

Por su parte, el sitio Meteored proyectó temperaturas que este fin de semana podrían alcanzar los 35 a 38 °C en la Región Metropolitana, además de los sectores valle y cordillera de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

En el caso de la Región de Valparaíso, Meteored advirtió que “sectores interiores de la Región de Valparaíso, como Catemu, San Felipe y Los Andes también podrían sufrir con temperaturas que rondarán los 35 °C durante este fin de semana”.

