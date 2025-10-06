Click acá para ir directamente al contenido
Adulto mayor de nacionalidad extranjera murió tras ser apuñalado en una discusión en Estación Central

El cuerpo del hombre presentaba múltiples heridas cortopunzantes a la altura del cuello y tórax.

Lunes 6 de octubre de 2025 13:31
Un adulto mayor fue asesinado a puñaladas en la comuna de Estación Central, región Metropolitana.

El cuerpo del hombre, de nacionalidad extranjera, presentaba múltiples heridas cortopunzantes a la altura del cuello y tórax.

El hallazgo del cadáver se produjo este lunes al interior de un cité ubicado en calle Arica, en cercanías de Avenida General Velásquez, y presentaba múltiples heridas cortopunzantes a la altura del cuello y tórax.

Según información preliminar de Carabineros, el hecho se produjo luego de que dos sujetos se enfrentaran en una discusión que escaló hasta terminar en la fatal agresión.

Personal de Carabineros y Seguridad Ciudadana concurrió hasta el lugar a la espera de instrucciones del Ministerio Público.

(Imagen referencial)

