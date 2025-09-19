Adulta mayor murió por colapso que le provocó asalto a su casa en San Bernardo

De acuerdo a los primeros antecedentes policiales, el atraco ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada de este viernes en un inmueble ubicado en calle Colbún, hasta donde llegaron dos delincuentes armados que se movilizaban en una motocicleta.
Carabineros investiga la muerte de una adulta mayor durante el asalto a su vivienda en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana. Al parecer, la mujer falleció producto de un colapso que le provocó la fuerte impresión por el hecho.
De acuerdo a los primeros antecedentes policiales, el atraco ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada de este viernes en un inmueble ubicado en calle Colbún, hasta donde llegaron dos delincuentes armados que se movilizaban en una motocicleta.
Los antisociales ingresaron a la vivienda, redujeron a sus moradores y en el momento en que reducían a la mujer de avanzada edad bajo una frazada, la víctima sufrió una fuerte impresión que le provocó la muerte en el dormitorio.
Luego, lo delincuentes robaron especies y una camioneta, pero fueron interceptados por Carabineros. Los sujetos arrojaron la motocicleta en contra de los efectivos policiales, lo que les permitió escapar a pie, dejando abandonadas el vehículo robado y las especies.
El fiscal Pedro Aravena informó que los antisociales "llegaron hasta el dormitorio de las víctimas, las intimidaron, las taparon con frazadas y en ese momento la señora sufrió un colapso y falleció en el lugar".
El asalto comenzó a ser investigado por Carabineros y personal de Labocar efectuó los primeros peritajes en la vivienda.
PURANOTICIA