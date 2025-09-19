Adulta mayor murió por colapso que le provocó asalto a su casa en San Bernardo

Carabineros investiga la muerte de una adulta mayor durante el asalto a su vivienda en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana. Al parecer, la mujer falleció producto de un colapso que le provocó la fuerte impresión por el hecho.

De acuerdo a los primeros antecedentes policiales, el atraco ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada de este viernes en un inmueble ubicado en calle Colbún, hasta donde llegaron dos delincuentes armados que se movilizaban en una motocicleta.

Los antisociales ingresaron a la vivienda, redujeron a sus moradores y en el momento en que reducían a la mujer de avanzada edad bajo una frazada, la víctima sufrió una fuerte impresión que le provocó la muerte en el dormitorio.

Luego, lo delincuentes robaron especies y una camioneta, pero fueron interceptados por Carabineros. Los sujetos arrojaron la motocicleta en contra de los efectivos policiales, lo que les permitió escapar a pie, dejando abandonadas el vehículo robado y las especies.

El fiscal Pedro Aravena informó que los antisociales "llegaron hasta el dormitorio de las víctimas, las intimidaron, las taparon con frazadas y en ese momento la señora sufrió un colapso y falleció en el lugar".

El asalto comenzó a ser investigado por Carabineros y personal de Labocar efectuó los primeros peritajes en la vivienda.

