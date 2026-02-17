Adulta mayor fue hallada sin vida en una casa consumida por incendio forestal en Melipilla

Una mujer de 65 años fue encontrada sin vida al interior de su domicilio que fue consumido por un incendio forestal que se registra en la comuna de Melipilla, en la región Metropolitana.

El siniestro se registra en el sector de El Campesino y ha consumido una superficie aproximada de 40 hectáreas de arbustos y pastizales.

Las llamas han destruido dos viviendas, en una de ellas estaba la víctima, quien fue encontrada durante las labores de remoción de escombros.

Para el combate del fuego se desplegaron los cuerpos de Bomberos de Melipilla, El Monte, San Bernardo - El Bosque - Calera de Tango, Buin, Peñaflor, Maipú, Puente Alto, Villa Alhué, San Pedro y María Pinto.

Además, de 7 brigadas, 5 técnicos, 2 aeronaves de coordinación, 5 helicópteros, 3 aviones cisterna, 2 camiones aljibes y 2 maquinarias pesadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Y una camioneta de Senapred región Metropolitana, mas funcionarios de Carabineros.

Cabe señalar que en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Metropolitana de Santiago, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene la Alerta Roja para la comuna de Melipilla por incendio forestal, que se encuentra vigente desde este martes 17 de febrero de 2026.

